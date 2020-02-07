Albayrak memnun: 'Elhamdülillah Türkiye büyüyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin büyüme eğilimine geri döndüğünü savunduğu konuşmasında ‘ Elhamdülillah Türkiye üretiyor, büyüyor' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimiz 2019 yılı ilk çeyreği itibarıyla büyüme eğilimine geri dönmüştür. Alınan tedbirler meyvelerini vermiş, hem ekonomiye duyulan güven iyileşmiş hem de ekonomide çarklar daha hızlı döner hale gelmiştir” dedi.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde yapılan “iş dünyası” buluşmasında konuşan Albayrak, “Pozitif gelişmelerle, faizdeki, enflasyondaki iyileşmelerle birlikte 2020 yılına çok daha iyimser iklimle girdik. 2019 yılını geride bıraktığımızda Türkiye tekrar güçlü büyüme trendine odaklanmaya başladı” dedi.

“2019 yılını pozitif büyümeyle kapatacağız. İşsizlik oranında da gerilemeye şahit olacağız” diyen Albayrak, 2020 enflasyonunda yüzde 8,5 hedefini başaracaklarını ileri sürerek “Elhamdülillah Türkiye üretiyor, büyüyor tüm bu süreçlere rağmen” diye konuştu.

"Geçtiğimiz yıl demo gibi oldu. Bu kapsamda İVME paketini piyasayla tanıştırdık" diyen Albayrak pakete ilişkin şunları söyledi:

"Ocak sonu itibarıyla 64 bin 367 müşteriye 50,2 milyar TL kredi tahsis edilirken bunun 31 milyar TL'si yatırıma dönüştü. İstihdam Odaklı Kredi Paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı. Toplamda yaklaşık 35 milyar lira kredi tahsis edildi."

