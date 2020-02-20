Albayrak: Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık

Gaziantep'te 'iş dünyası' ile buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ‘İş dünyamıza verdiğimiz desteklerle kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık’ dedi.

Gaziantep Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “İş dünyasına verdiğimiz desteklerle kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık” dedi.

“Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma” adlı toplantıda sermayeye verilen destekleri anlatan Albayrak, "piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın" iddiasında bulundu.

'DÜNYA YANIYOR, TÜRKİYE AYAKTA'

Berat Albayrak “Milleti korkutmaya, gelecekten karamsar hale getirmeye çalıştılar, çalışıyorlar ama olmadı. Dünya yanıyor, Türkiye dimdik ayakta. Biz aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık” dedi.

“Enflasyonda, kurda ve faizlerde, ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez” diyen Albayrak şunları kaydetti:

“Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz. Sanayi üretimindeki rekor büyüme, kredi maliyetlerindeki düşüş, büyümenin öncü göstergelerinde özellikle Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) sıçrama ile Türkiye'yi yeniden sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme trendine kavuşturduk ama yetmez. En az yüzde 5’lik bir yıl sonu büyümesini bu model çerçevesinde yakalayacağız”.

SERMAYEYE YENİ MÜJDELER

Albayrak İVME paketiyle sermayeye aktarılan kaynakları anlattığı konuşmasında "iş dünyası"na bazı müjdeleri olduğunu söyledi:

"Bakın sadece İVME paketimiz ile sanayicimize 30 milyar lira finansman sağladık. 50 milyar lira kadar da tahsis edildi. İstihdam odaklı finansman paketimiz İSTOD ile de 35 milyar lira kredi tahsis edildi. 23 milyar lirası yatırıma dönüştü. İVME ile ilgili burada bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Yerli üretimi ve ihracatı desteklemek amacıyla devreye aldığımız İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz. Sabit faizli seçenek 7 yıl vadeli ve yüzde 8,5 faizli olarak belirlendi. TLREF endeksli seçenekte ise 7 yıla kadar TLREF + yüzde 1,5, 7 yıldan fazla vadede TLREF+ yüzde 2 olarak uygulanacak. Daha önce 0-5 yıl ve 5-10 yıl olarak belirlenen vadeleri de 0-7 yıl ve 7-12 yıl olarak değiştiriyoruz. 2 yıllık anapara ödemesiz dönemi de 10 yıl ve üzeri vadelerde 3 yıla kadar uygulayacağız. Benzer şekilde İSTOD finansman paketinde de yine iş insanlarımızı sevindirecek bazı müjdelerimiz var. Orada da faiz oranlarını sektörlere göre 1-1,5 puan düşürüyoruz, 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10’dan yüzde 9’a indi. Bu adımların iş dünyamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

KALKINMA BANKASI VE VARLIK FONU

Kalkınma Bankası ile uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceklerini söyleyen Albayrak, Varlık Fonu’nun da madencilik, enerji ve petrokimya alanları öncelikli olmak üzere yatırımlar yapacağını kaydetti.

“Doğrudan yatırımın yanında, ortaklıklarla da bu stratejik alanlarda Türkiye’yi küresel bir üretici, küresel bir oyuncu haline getireceğiz” diyen Albayrak şunları söyledi:

“Göreceksiniz, bu yatırımların, bu adımların meyvelerini de çok kısa zamanda toplayacağız. Hamdolsun, her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın”