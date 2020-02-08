Albayrak: Bankalar faiz indirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, '9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için görüş birliğine vardık' açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı Kahramanmaraş’ta İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı'nda bankaların faiz indirimine gideceğini söyledi. Albayrak, “Enflasyonda gerileme devam ediyor. Kredi faizleri yüzde 25-26 seviyelerinden yüzde 10-15 seviyelerine geriledi. 9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için görüş birliğine vardık” diye konuştu. 2020 yılına "olumlu bir başlangıç" yaptıklarını savunan Albayrak, “Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır” dedi.