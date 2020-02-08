Albayrak: Bankalar faiz indirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı Kahramanmaraş’ta İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı'nda bankaların faiz indirimine gideceğini söyledi.
Albayrak, “Enflasyonda gerileme devam ediyor. Kredi faizleri yüzde 25-26 seviyelerinden yüzde 10-15 seviyelerine geriledi. 9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için görüş birliğine vardık” diye konuştu.
2020 yılına "olumlu bir başlangıç" yaptıklarını savunan Albayrak, “Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır” dedi.