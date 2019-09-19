Alacaklı bankalar Türk Telekom’u satıyor

Türk Telekom’un yüzde 55 hissesinin sahibi olan alacaklı bankalar, satış için ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’i yetkilendirdiğini açıkladı.

2005 yılında AKP tarafından özelleştirilerek yüzde 55 hissesi Suudi Oger’e satılan ve şirketin kredi borçlarını ödememesi üzerine 2018 yılında alacaklı bankalara devredilen Türk Telekom’un satışı için Morgan Stanley’e yetki verildiği açıklandı.

Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA, Levent Yapılandırma ve Türk Telekom hisseleriyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Buna göre, Levent Yapılandırma veya sahipliğindeki, yüzde 55 Türk Telekom payı satışında ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley yetkilendirildi.

Bankalardan yapılan açıklamada, "Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki %55'lik Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley & Co. International plc. (Morgan Stanley) satış danışmanı olarak yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda satış ile ilgili gerekli çalışmalar ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler başlatılacaktır. Satış sürecinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yerel danışman olarak görev alacaklardır" denildi.

Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi 2005 yılında Lübnanlı Hariri ailesinin doğrudan ve Suudi Telekomünikasyon Şirketi’nin dolaylı ortak olduğu Oger Telekomünikasyon’a satılmıştı. Oger’in 4 milyar 750 milyon dolarlık kredi borcunu ödememesi ve 22 milyar liralık temettüyü cebe atmasının ardından hisseler alacaklı bankalar tarafından kurulan "özel amaçlı şirket" olan Levent Yapılandırma’nın yönetimine geçmişti.

