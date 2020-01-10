'Aktroll' ordusu olan AKP: Sosyal medya etik kurallar listesi yayınlayacağız

AKP, üye ve yöneticilerine yönelik 'sosyal medya etik kuralları' hazırlıyor. Kuralların belirlenmesi için Hüseyin Yayman başkanlığında bir heyetin çalışma yürüttüğü açıklandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “AK Parti olarak önümüzdeki günlerde sosyal medya etik kuralları yayınlayacağız” dedi.

Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteciler ile bir araya geldi.

AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşen programda gazetecilerin talep ve sorunlarını dinleyen Ünal, “Artık bugün konvansiyonel medyadan ziyade sosyal medya dediğimiz anlık bir haberleşme biçimiyle karşı karşıyayız. Bu da kaçınılmaz olarak habercilik anlayışında yeni sorumluluklar ve yeni değişiklikler anlamına geliyor. Henüz daha dijital dönüşümün sonuçları açısından yeni medya kendi ahlaki düzenini oluşturmuş değil. Özellikle bunu sosyal medyada çok net bir şekilde görüyoruz. Sosyal medyada kullanılan dil ve sosyal medyada oluşturulan dijital habercilik biçiminin kendi etik kurallarını, kendi çerçevesini önümüzdeki süreçte daha net bir şekilde oluşturacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

'KENDİMİZ İÇİN BAĞLAYICI OLACAK'

“AK Parti olarak sosyal medyada hem farklı siyasi çizgilerin hem de özellikle kendimiz için bağlayıcı olacak nitelikte bir sosyal medya etik kurallar listesi yayınlayacağız," diyen Ünal, “Bütün dijital platformlar için öncelikli olarak bizi bağlayacak nitelikte ve başkalarına da örnek taşıyacak nitelikte sosyal medya etik kuralları yayınlayacağız. Sosyal medya da artık yalan haber ciddi bir sorun teşkil ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bu etik kuralların uygulanması konusunda elimizden gelen bütün gayreti sarfedeceğiz. Bir yasal düzenleme olarak bunu söylemiyoruz. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı olarak yaklaşık 2 milyon 100 kişi teşkilat mensubumuz var. Öncelikli olarak bizim teşkilat mensuplarımızı bu etik kurallara uymakla sorumlu ve yükümlü kılacağız. Bu konuda iki toplantı yaptık. Önümüzdeki günlerde bunları yayınlayacağız. Prof. Dr. Hüseyin Yayman başkanlığında bir heyet bu çalışmayı yürütüyor." açıklamasında bulundu.