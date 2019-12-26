Aktif fay hattına kimyasal depolama alanı!

Özelleştirilen Tekirdağ Uluslararası Limanı'na likit tank çiftliği kurulması planlanıyor. Kimyasalların depolanacağı alanın 500 metre ötesinden ise aktif fay hattı geçiyor.

AKP iktidarları döneminde özelleştirilen 11 limandan biri olan Tekirdağ Uluslararası Limanı’na kurulması planlanan likit tank çiftliği, faciaya davetiye çıkartıyor. Likit tank çiftliği projesi kapsamında öngörülen 90 bin metrekarelik dolgu alanın 500 metre uzağından aktif fay hattı geçtiği belirlendi.

Dolgu alan üzerine, kimyasal atıkların depolanması amacıyla kurulması planlanan likit tank çiftliği için ayrılan alanın hemen yanı başında çok sayıda yurttaşın yaşadığı Barbaros Mahallesi’nin yer alması kaygıları daha da artırdı. Limanın yakınlarında aralarında iki okul ve bir hastanenin de olduğu çok sayıda kamu kurumu bulunduğunu belirten bölge sakinleri, projeye tepki gösterdi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Tekirdağ Uluslararası Limanı’nın 15 bin metrekarelik terminal sahasının 260 bin metrekareye çıkarılması için çalışmalara başlandı. Limanın özelleştirilmesinin ardından hazırlanan yeni imar planı kapsamında 90 bin metrekarelik dolgu alan yapılacağı bildirildi. Projenin hayata geçirilmesi durumunda çevre ve halk sağlığına ciddi zararlar vereceğini anlatan uzmanlar, karardan vazgeçilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itiraz dilekçesi verdi.