Akşener'in başdanışmanı Murat İde'ye saldıranlar yakalandı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldıran 6 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat İde’nin İstanbul Sarıyer’deki ikameti önünde darp edilmesi ile ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu; söz konusu saldırıyı gerçekleştiren altı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan altı şüpheli bugün adli mercilere mevcutlu olarak sevk edilecektir. Gözaltına alınan şahıslar ile ilgili adli süreç devam etmektedir" denildi.