Akşener’den Soylu’ya: Bakanlığında dövülmedik adam kalmadı

İYİP lideri Akşener, İçişleri Bakanı Soylu hakkında ’Onun bakanlığında dövülmedik adam kalmadı. En son basın danışmanım darbedildi. Ben olsam istifa ederdim’ dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Meclis’e sunulan Libya’ya asker gönderme tezkeresiyle ilgili görüşmek için Saadet Partisi ve İYİP’i ziyaret etti.

SP lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin ardından İYİP Genel Merkezi’ne giden Kılıçdaroğlu burada Meral Akşener ile görüştü.

DHA’nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu ziyaret sırasında önceki gün İstanbul’da evinin önünde saldırıya uğrayan Akşener’in basın danışmanı Murat İde’ye “geçmiş olsun” dedi.

Bunun üzerine Akşener “İçişleri Bakanı en başarılı İçişleri Bakanı olduğunu iddia ediyor. Onun bakanlığında dövülmedik adam kalmadı. En son basın danışmanım darbedildi. Ben olsam istifa ederdim” dedi.

Murat İde önceki gün evinin önünde 7-8 kişilik bir grubun saldırısına uğramış ve saldırıdan ruhsatlı silahıyla havaya ateş açarak kurtulduğunu belirtmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 kişiden 1’i savcılık, 5’i mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

