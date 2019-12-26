Akşener’den Kanal İstanbul’a şartlı onay

İYİP Genel Başkanı Akşener, Kanal İstanbul projesine ‘rantın oluşmasına fırsat vermeden’ ve ‘yeşil alan bırakılarak’ açılması koşuluyla evet diyeceğini açıkladı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin AKP’nin getirdiği herhangi bir projeye "kategorik" olarak karşı olmadığını söyledi.

Habertürk televizyonunda Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Akşener, Kanal İstanbul projesiyle Türkiye’nin meşgul edildiğini belirterek bu projenin sonunun da şehir hastaneleri gibi olacağını kaydetti.

Proje bölgesindeki emlak hareketliliğinden ve bilim insanlarının projeye ilişkin uyarılarından söz eden Akşener, ilk olarak “İnşallah bu çılgınlıktan vazgeçilir diye düşünüyorum” dedi.

Akşener daha sonra “Şahsım adına bir şey söyleyeceğim. Hiçbir rantın oluşmasına fırsat vermeden Kanal İstanbul’u açacaklarsa, orası yeşil alan bırakılmak ve orayı satın alanların elinde kalmak kaydıyla ben oy vereceğim” diye konuştu.

REFERANDUM ŞART

Altaylı’nın “O rant devlete kalacaksa varım diyorsunuz” sözleri üzerine Akşener, “Bugün bizi yöneten arkadaşlar açısından fikrimizin kıymeti harbiyesi yok ama bizi izleyen vatandaşlarımız açısından söylüyorum. Son tahlilde İstanbul’da, İstanbul için bir referandum yapılması şarttır” diye konuştu.

LİBYA'YA ASKER TEZKERESİ

Akşener Libya’ya asker gönderilmesine dair Meclis’e gelmesi beklenen tezkereyle ilgili de parti içinde tartıştıklarını söyledi. Akşener “Kişisel fikrimi söylüyorum. Mehmetçiğin iç savaşın tarafı olmasının doğru olmadığını söylemek isterim. Karşıda Hafter diye birisi var. Onu Rusya ve Mısır destekliyor” dedi.