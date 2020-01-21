Akşener'den 'erken seçim' yorumu

İYİP Genel Başkanı Akşener, Lütfü Türkkan'ın '28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?' şeklindeki paylaşımının hatırlatılması üzerine 'Benim öngörüm, acil bir seçimi görmüyorum' dedi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da partisinin Demre ilçe örgütünü ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı "28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?" paylaşımını hatırlatması üzerine Akşener, "Lütfü Bey'in belki buna yönelik bir öngörüsü vardır. Benim öngörüm, acil bir seçimi görmüyorum" dedi.

Akşener şöyle konuştu:

"Benim bilgim yok. İki gündür nefes almadan çalışıyorum. Arkadaşımız hangi bilgiye dayanarak, hangi veriye dayanarak böyle bir beyanda bulundu, onu bilmiyorum. Benim kendi okumamı söylüyorum. Biz demokrasiyi içselleştirmeye çalışan bir siyasi partiyiz. İnsanlar fikirlerini bağımsız bir şekilde ister sosyal medyada olsun, ister kurumlarımızın içinde olsun belirtiyorlar. Lütfü Bey'in belki buna yönelik bir öngörüsü vardır. Benim öngörüm, acil bir seçimi görmüyorum."