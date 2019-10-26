Akşener’den Erdoğan'a ‘sistemi birlikte değiştirelim’ mesajı

Meral Akşener İYİP’in 2. kuruluş yıldönümü resepsiyonuna hem iktidar hem da ana muhalefetten katılımı ‘Bu resim Barış Pınarı Harekatı'nda oluşan bir resim’ diye yorumladı. Akşener AKP’ye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini birlikte değiştirme çağrısı yaptı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 2. kuruluş yıldönümü için TBMM’de düzenlenen resepsiyonda konuştu.

Akşener iktidar ve muhalefetten katılanlara teşekkür ettiği konuşmasında “Bu çok önemli bir resim. Bu resim Barış Pınarı Harekatı'nda oluşan bir resim” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Jülide Sarıeroğlu’nun resepsiyona katılmalarından dolayı heyecanlı olduğunu söyleyen Akşener, bu fotoğrafın “Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle oluştuğunu” söyledi.

Akşener CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile imzalayacakları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin değişmesine ilişkin yasa teklifine AKP’den destek istedi.

Hayati Yazıcı’ya özel bir ricası olduğunu söyleyen Akşener “Cumhurbaşkanı’na iletmesi dileğiyle. Bir yıldır biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, milletimiz uygun gördü, deniyoruz. Ama olmuyor. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanı’nın iyiliği için, Türkiye’nin iyiliği için bu sistemi gelin birlikte değiştirelim. Biz Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte bunu imzalayacağız. Teklif bizden destek sizden” diye konuştu.

İYİP’in düzenlediği resepsiyona CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ile Jülide Sarıeroğlu’nun yanısıra Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan da katıldı.