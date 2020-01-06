Akşener'den Erdoğan'a: Sinirini yenemiyorsan Suriye'ye gidip Esad'la görüşmeye hazırım

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi, 'Kardeşim hissiyatı, duygusallığı, siniri bir kenara bırak, rasyonel, gerçekçi, sağduyulu ol, Esad ile barış... Sayın Erdoğan, sinirini, enaniyetini yenemiyorsan, rasyonel olamıyorsan, ben Suriye'ye gidip Esad ile görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım' dedi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisince Ankara'da ikincisi düzenlenen 'Geleceğin Türkiye'si için Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın kapanışında konuştu.

Libya tezkeresiyle ilgili ayrıntılı bir çalışma yaptıklarını belirten Akşener, Libya'da şu anda Hafter'in kuvvetleri ile mutabakat hükümeti unsurlarının çok dar bir alanda göğüs göğüse çarpıştığını söyledi.

Türkiye'nin bir Suriye deneyiminin olduğunu belirten Akşener, bunun için 40-50 milyar dolar harcandığını, 5 milyon Suriyelinin Türkiye'ye sığındığını, İdlib'den gelen 150 bin kişinin ise sınırda beklediğini söyledi.

"Amerikan şirketleri Beşşar Esad ile anlaşma imzalıyor. Emperyalistler önce Suriye'yi yıktılar, şimdi kendi şirketleri 10 yıl içinde 700-800 milyar dolar yatırım yapacak. Türkiye bu işten çırak çıktı. Önerimiz nedir?" diyen Akşener, "Kardeşim hissiyatı, duygusallığı, siniri bir kenara bırak, rasyonel, gerçekçi, sağduyulu ol, Esad ile barış. Esad insanlarını öldürmüş amenna. Peki 2011'den günümüze kadar Suriye'de olanlara baktığınız zaman diğerleri pamuğa mı sardı Suriyelileri? Milyonlarca insan da orada öldü. Sayın Erdoğan, sinirini, enaniyetini yenemiyorsan, rasyonel olamıyorsan, ben Suriye'ye gidip Esad ile görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım" ifadesini kullandı.