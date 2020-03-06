Akşener'den Erdoğan'a 'İdlib' çağrısı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib konusunda Erdoğan'dan bilgi talep etti, liderler düzeyinde toplantı istedi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Dün Moskova'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, muhalefet olarak hiçbir bilgiye ulaşamadıklarını söylerken, Erdoğan'a liderler düzeyinde toplanma çağrısında bulundu.

Akşener, "Biz muhalefet olarak hiçbir konuyu sayın Erdoğan'dan veya ilgililerinden öğrenemiyoruz. mutabakat ve Suriye de olanlarla ilgili ister toplu, ister tek tek liderlerle görüşme yapması Türkiye için iyi olur" dedi.