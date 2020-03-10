Akşener'den Erdoğan'a: Ayaklarına gidip nasıl teşekkür edebildin, yazıklar olsun

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 'Dostun Putin kapıda beklemeni bütün herkese gösterip bizi rezil etti. Onlar sana kapı önünde beklemeyi layık gördü, sen ayaklarına gidip onlara nasıl teşekkür edebildin? Yazıklar olsun' dedi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından başlıklar şöyle:

'ÇOK SAVAŞ KAYBETTİK AMA ONURUMUZU KAPILARDA BIRAKMADIK'

"Acı dolu bir haftayı geride bıraktık. Şehitlerimizi toprağa verdik. Ümit ettik ki yönettikleri devletin kendi şirketleri olmadığını hatırlasınlar. Ama olmadı. Mehmetçik İdlib'de vatanı için canını ortaya koydu ama sayın Erdoğan yeni beceriksizliklere yelken açığını gördük. Sayın Erdoğan bilmez ki Mehmetçik son nefesini verdiğinde geride kalanların da nefesi kesilir. Sayın Erdoğan bunları bilseydi, bunlar sayın Erdoğan’ın bunlar umrunda olsaydı evlatlarımızı yitirdikten 2 gün sonra şaka yapabilir miydi? Askerimizi şehit eden Putin ve Esad oldu, ayağına giden biz olduk. Sayın Erdoğan, biz Türkler çok savaş kaybettik ama onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadık."

"AYAKLARINA GİDİP NASIL TEŞEKKÜR EDEBİLDİN? YAZIKLAR OLSUN"

"Tarih boyunca kaybettiklerimizin yerine yenilerini koyabildik, yeni bir cumhuriyet kurduk. Bu nedenle Rusya'ya giderken milletçe senden tek bir beklentimiz vardı canını ortaya koyan mehmetçik kadar onurlu olmandı. Sense gittin o onurun onda birini masa başında gösteremedin. Gidip kapılarda bekletilmeye razı olup üstüne bir de kabul edildiğiniz için Putin'e teşekkür ettin. Dostun Putin kapıda beklemeni bütün herkese gösterip bizi rezil etti. Sayın Erdoğan hani itibardan tasarruf olmazdı? Onlar sana kapı önünde beklemeyi layık gördü, sen ayaklarına gidip onlara nasıl teşekkür edebildin? Yazıklar olsun. "

"LOZAN'A BÖYLE CİDDİYETSİZ BİR HEYET GİTSEYDİ NE OLURDU?"

Suriye topraklarında operasyon yapmamıza neden olan PKK/YPG/PYD’den artık söz edilmiyor. Milletimizin gözüne baka baka zaferden söz edenler var. Esed rejimi bir anda Suriye Arap Cumhuriyeti oluverdi. Esad ile aracılarla görüşüldüğünü sayın Erdoğan’ın ağzından öğrendik. Biz bunu derken iktidar Emevi camisinde namaz kılacaklarını söyledi. Biz bunları derken iktidar taş üstünde taş omuz üstünde baş kalmayacak diye ultimatom verdi. Gözlem noktalarımız ıssız adalar gibi Allah’a emanet kaldı. İktidar türkürdüğünü yaladı, kapı önlerinde süründürüldü. Sayın Erdoğan sık sık Lozan Anlaşması’nı eleştirir. Lozan’da böyle ciddiyetsiz bir ekiple gitseydik ne olacaktı? Doğu'da Ruslarla, Batı'da Yunanlılarla ortak devriye atıyor olacaktık! Soçi mutabakatını koruyamayanlar Sevr’i yırtıp atanlara dil uzatamazlar.