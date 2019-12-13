Akşener'den Davutoğlu ve Babacan'a: Milletvekili isterlerse veririz

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partisi işaret edilerek 'Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz' sorusuna, 'elbette' yanıtını verdi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, TV 100’de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz” sorusuna yanıt veren Akşener, “Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim. Bu durumda kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Birileri size bel bağlamış. Ki bize bir de büyük bir haksızlık yapıldı. Bizim teşkilatlarımız, kongremiz, her şeyimiz tamamdı. Nitekim o 15 milletvekili de dahil olduktan sonra YSK’nın kararında bütün bunlar olduğu için ve de grubu da olduğu için ‘seçime girebilir’ dendi. Canımız o kadar yanık ki, sonuç olarak ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu’ndan nasıl gidip istediysem benden de Sayın Babacan veya Davutoğlu böyle bir talepte bulunduğu zaman elbette evet derim" dedi.