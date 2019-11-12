Akşener: Kayınpeder torpiliyle oturduğun o makamı yeteri kadar işgal ettin

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümü olan 10 Kasım töreninde yaptığı konuşmada Osmanlı'ya ilişkin tartışma yaratan sözlerine tepki gösterdi. 'İnsanımızı birbirine düşürmeye çalışmaktan bıkmadın mı' diyen Akşener, Maliye Bakanı Albayrak için de 'Kayınpeder torpiliyle oturduğun o makamı yeteri kadar işgal ettin' diye konuştu.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasının satır başları şu şekilde;

‘ERDOĞAN’ SESLENİYORUM…’

Buradan kendisine sesleniyorum bıkmadın mı sayın Erdoğan? İnsanımızı birbirine düşürmeye çalışmaktan bıkmadın mı? Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Bunu ne zaman anlayacaksın? Sen önce insanlarımızı tarihimiz üzerinden birbirine düşürmek yerine milletinin tamamının sağlığından sorumlu olan bir cumhurbaşkanı olduğunu unutmamaya çalış. Eşini dostunu değil, fakiri fukarayı zengin etmeye çalışan bir cumhurbaşkanı. Damadını değil ehil insanları bakan yapacak bir bilince sahip cumhurbaşkanı. Milletinin haysiyetine istiklaline ömür adamış kahramanlarla uğraşmaktan artık vazgeç.

‘DAMAT BEY HADDİNİ BİL HADDİNİ’

Damat bey haddini bil haddini. Kayınpeder torpiliyle oturduğun o makamı yeteri kadar işgal ettin. Bundan sonra milletimize terörist demek senin haddin değildir. Haddini bil damat! Çarşıda pazarda etiketlerde canın yanınca neler oluyor diye soran vatandaşıma terörist diyemezsin. Yarım kilo kıymayla dört çeşit yemek yapıp kahrolan analara terörist diyemezsin. O makamın görevi çarşıdaki yangını söndürmektir, gençlere iş bulmaktır. Bunları beceremediğini yüzüne vuran aziz milletime hakaret etmek değildir.

‘YA BİR YOL BULUN YA DA YOLDAN ÇEKİLİN’

Tek bir vatandaşımızı, tek bir işçimizi, memurumuzu, iş insanımızı akademisyenimizi, kalan az sayıda gazetecimizi gerçekleri dile getiriyorlar diye terörist ilan eden bu nobranlığa fırsat vermeyeceğiz. Ya bir yol bulun ya da yoldan çekilin. Yuvalar yıkılıyor, tam 3 milyon 300 bin kişinin hesabına haciz geliyor. Her yeni bir güne intihar haberiyle uyanıyoruz. Ocaklar sönüyor. Bir ülkede analar babalar yavrularıyla intihar ediyorsa eğer yolun sonuna gelinmiştir demektir. Bir insana ölmek yaşamaktan daha cazip gelir mi! Acımız büyük. Allah taksiratlarını affetsin.