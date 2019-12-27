Akşener, Kanal İstanbul’a itiraz dilekçesi verdi

İYİP lideri Akşener, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Kanal İstanbul’a itiraz dilekçesi verdi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden milletvekilleriyle birlikte Beşiktaş’taki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne giderek Kanal İstanbul projesine itiraz dilekçesi verdi.

Akşener burada yaptığı açıklamada “Ben de İstanbul'da ikamet eden İstanbullu olarak ben de Kanal İstanbul'a itiraza yönelik kişisel dilekçe vermek için geldim” dedi.

Projeye bilim insanları ve uzmanlarca getirilen itirazların dinlenmediğini söyleyen Akşener, “Böyle bir ekonomik yıkımın üzerine 20 milyar doları ne idüğü belirsiz bir sisteme koyacaksınız” dedi.

Akşener, Erdoğan’ın “sağduyusunun devreye girmesini” ve projenin rafa kalkmasını umduğunu söyledi.

İYİP lideri dün Habertürk televizyonunda konuk olduğu programda kişisel olarak Kanal İstanbul'a "rant olmaksızın" ve "yeşil alan bırakılarak" yapılması durumunda oy vereceğini söylemiş ve proje için referandumun şart olduğunu belirtmişti.

