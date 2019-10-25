Akşener: İkinci bir açılım süreci gündeme gelebilir

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 'Ben 23 Şubat’ta bunlar görüşüyor demiştim. Şimdi de söylüyorum ikinci bir açılım gündeme gelebilir' dedi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV’de katıldığı İşin Aslı adlı programda Mehmet Tezkan ve Fikret Bila’nın sorularını yanıtladı.

AKP'nin yeni bir açılım sürecine başlayabileceğini söyleyen Akşener, "Abdullah Öcalan ile kankasınız. Ben 23 Şubat’ta bunlar görüşüyor demiştim. Şimdi de söylüyorum ikinci bir açılım gündeme gelebilir. Siz bizi Kandil ile sözleşme yaptınız diye karalayacağınıza Cumhur İttifakı'nın ortaklarına diyorum ki PKK ile aranıza mesafe koyun" dedi.

Akşener, şöyle konuştu:

Öncelikle 31 Mart’ta ortaya koyduğumuz işbirliğinin sonuçlarını değerlendirmemiz lazım. Saray bu işbirliğini elbet bozmak ister. 2023 veya öncesinde Tayyip beyin seçilmesi mümkün değil.

24 Haziran’a giderken ben FETÖ’cüydüm, 31 Mart’a giderken Kandil ile sözleşme imzalıyor dediler. Terörist başı Öcalan’a mektup okuttular, Osman Öcalan TRT’ye gitti. Sayın Cumhurbaşkanı galiba orada da kandırıldı. 23 Haziran’da insanlar gitti sayın İmamoğlu’na oy verdi. İstanbul’daki seçmene kimse sahip değil. Hiçbir seçmene saygısızlık etmemek için sahiplenmedik. İstanbul bir laboratuvar, doğru değerlendirmek lazım.

Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki farkı doğru anlatmamız lazım. Cumhur İttifakı bir işbirliği değil bir ortaklık. Çok duygusal bir birliktelik. Mesela Andımız konusunda MHP’nin kurumsal olarak Andımız’ın kaldırılmasına onay vermesi mümkün değil. Tabana aykırı şekilde karar alacak şekilde iç içe geçmiş bir ortaklık. Biz 4 parti olarak bir işbirliği yaptık. O işbirliği ile Meclis’te tablo değişti. AKP, MHP ile yan yana olmak zorunda kaldığı bir sistem doğdu.