Akşener: Her kuruşun hesabını vermek zorundalar

Grup toplantısında konuşan Meral Akşener, İdlib'de Suriye Ordusu ile TSK arasında çıkan çatışmanın ardından Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini iptal etmemesine tepki gösterdi. Akşener, 'Gelişmelerden memnun musun sayın Erdoğan? Dış politikada egonla iş götürüp olanlardan memnun musun?' dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin İdlib kentinde Suriye Ordusu ile TSK arasında çıkan çatışmada 8 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Ukrayna ziyaretini iptal etmemesine tepki gösterdi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İşte acının bir başka adresi Elazığ'da da aynı tablo. Hayatları alt üst olan vatandaşlarımız bin bir sıkıntıyla uğraşıyor. Benim vatandaşım yaşadığı çaresizliğe bakıp bu güne kadar ne yaptınız diye soruyor. Ama sayın Erdoğan utanmadan çıkıyor harcanması gereken yere harcadık, bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok diyor. Gereken yerin neresi olduğu belli değil ama Elazığ'a harcamaya gerek duymamışlar.

Elazığ'da incelenen 14 bin binadan 1800'ü için yıkım kararı çıkarıldı. Allah aşkına bu kadar mı emanet yaşıyoruz biz? İktidarlar babasının parasını değil milletin parasını harcar. Onun için her kuruşun hesabını vermek zorundadırlar. Buna zaman ayırmak zorundadırlar. Bugün Türkiye'yi yönetenlere bu haklı soruyu sorduğumuzda azar işitiyorsunuz. Efendiler yönettiğiniz yer babanızın çiftliği değil. Bugün vermeseniz bile yarın mecburen hesabını vereceksiniz.

Kızılay'a verdikleri paranın tamamını vergiden düşebiliyorlar. 30 milyon TL gönderip Kızılay'a gönderip demişler ki sen sadece 75'ini al geri kalanı bizim çocuklara gönder. Bu para kimin parası? İşsizlikten kıvranan gençlerin parası.

Şehitlerimiz var, ordumuz tayakkuzda cenazelerimizi kaldıracağız ordumuza moral vereceğiz. Ancak, çok önemli bir nokta var. 2 Şubat'ta Ukrayna'dan bir açıklama yapılıyor. Türkiye Ukrayna'ya 200 milyon liralık yardım yapılacak deniyor. Aynı günün gecesi 3 Şubat'ın gecesi Ukrayna ve Kırım'ın işgalinden sorumlu olan Rusya'nın kontrolündeki Suriye ordusu Türk askerini hedef alıyor. Satrancın tarifi açık. Askeri yardım yapıyor, askeri hedef oluyoruz.

Rusya pişkinlikle diyor ki; Türkiye bize çalışmalarıyla ilgili bilgi vermedi. Sayın Erdoğan'da ziyaretini iptal etmeyip Ukrayna'ya gidiyor. Gelişmelerden memnun musun sayın Erdoğan? Dış politikada egonla iş götürüp olanlardan memnun musun?"