Akşener: Damat Bey elektrik zammını az bulmuş...

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın elektrik zammını az bulmasını eleştirdi ve bunun şımarıklık olduğunu söyledi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yüklendi. "Burası çok önemli Damat Bey elektrik zammını az bulmuş"diyen Akşener, "Buyurun size şımarıklığın resmi" diye konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

BAKAN ALBAYRAK TEPKİSİ

*Burası çok önemli Damat Bey elektrik zammını az bulmuş. Buyurun size şımarıklığın resmi.

*Ben de isterim Türkiye uçsun. Ama Türkiye televizyona çıkıp uçuyoruz demekle uçmaz. Daha da olsa gelmem dediğin DAVOS’a damadını gönderip konuşturmakla olmaz.

*Damada, geline, görümceye, eşe, dosta teslim edilen bu sistemi bir an önce kaldırmalı; iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurmalıyız buna direnmek tarihe direnmektir. Bu direnç asla başarılı olamamıştır olamayacaktır. iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem, Türkiye’nin bu sarmaldan çıkış yoludur.

'ACILAR VE FELAKETLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMAZ'

*Benim siyaset anlayışıma göre, doğal afetlerden siyaset çıkarılmaz. Acılar ve felaketler üzerinden, siyaset yapılmaz.

*Böyle zamanlarda birlik ve dayanışma ruhu öne çıkmalıdır.Siyaset de bu ruhu destekleme odaklı yapılmalıdır.

*Siyasetçiler olarak önceliğimiz;Arama ve kurtarma faaliyetlerinin tamamlanarak, vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir ortama, bir an önce kavuşturulması olmalıdır. Ama bu; olan bitene, kör ve sağırız demek asla değildir.

UYUŞTURUCU TEPKİSİ

*Ben İçişleri Bakanlığı yaptım. Bu bela Türkiye'nin üzerinden hiç eksik olmadı.

*Ancak, geçmiş yıllarda transit bir geçiş noktası olan Türkiye, artık uyuşturucunun büyük bir miktarının kaldığı, kullanıcı sayısının hızla arttığı bir ülke oldu.Narkotik operasyonları elbette önemlidir. Ama görüyoruz ki, çözüm olmuyor.

*Bu konuda çok daha ciddi, yüksek kaynaklar ayırarak çalışmalar yapılması gerekiyor.

*Sadece asayiş tedbirleri yetmez. Cezaları ne kadar artırırsak artıralım, talep oldukça önüne geçemeyiz. Uyuşturucuya meyli ve talebi ortadan kaldırmalıyız.