Aksaray’da 12 kişi yeni koronavirüsü şüphesiyle hastanede

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü’nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçide baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü.
DHA'nın haberine göre rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık beş gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi. Bu bilgi İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirildi.
Yeni koronavirüsü şüphesi nedeniyle, hastalanan 2 işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişi tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, acil serviste müşahede altına alındı.
Hastane personeline hijyen maskesi dağıtıldığı bildirilirken, Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti.