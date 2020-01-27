Aksaray’da 12 kişi yeni koronavirüsü şüphesiyle hastanede

Aksaray'da doğalgaz depolama tesisinde çalışan ve 5 gün önce Çin'den geldikleri belirtilen 2 işçi rahatsızlandı. Rahatsızlanan işçilerle birlikte toplam 12 kişi yeni koronavirüsü şüphesiyle tedbir amaçlı hastanede gözlem altına alındı.

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü’nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçide baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

DHA'nın haberine göre rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık beş gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi. Bu bilgi İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirildi.

Yeni koronavirüsü şüphesi nedeniyle, hastalanan 2 işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişi tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, acil serviste müşahede altına alındı.

Hastane personeline hijyen maskesi dağıtıldığı bildirilirken, Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti.

