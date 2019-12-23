Akşam yemeğinden zehirlenen 57 asker hastaneye kaldırıldı

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 57 asker, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Askeri ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan askerlerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığı belirtildi.
Askerlerin akşam yemeğinde pilav, türlü ve tatlı yedikleri öğrenildi.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri tarafından askerlerin yemeğinden numune alınarak inceleme başlatıldı.