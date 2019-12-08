AKP'yi Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan polisler koruyor

AKP Genel Merkezi’ni koruyan polislerin Cumhurbaşkanlığı forsu taşıdığı iddia edildi. Konuyu gündeme taşıyan İYİP Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, 'Buradan anlıyoruz ki AKP’deki koruma görevi Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğündedir' dedi.

İYİP Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, AKP Genel Merkezi’ni koruyan polislerin omzunda Cumhurbaşkanlığı forsu bulunduğunu iddia etti. Oral, "Buradan anlıyoruz ki AK Parti’deki koruma görevi Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğündedir" dedi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Oral, "AKP Genel Merkezi’ni Cumhurbaşkanlığı armalı polislerin koruması devlet-hükümet-siyaset ayrımının kalmadığını göstermektedir. AK Parti devletin bütün imkânlarını kendi için kullanmaktan ve 16 Türk devletini simgeleyen Cumhurbaşkanlığı forsunu taşıyan polisleri parti genel merkezi önünde bekletmekten hicap duymayan bir hâldedir" diye konuştu.