'AKP'ye katılacak' denilen Fatih Erbakan'dan açıklama

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP'ye katılacağı iddiasını yalanladı.

Yeniden Refah Partisi'nin Kandıra'daki programında konuşan Fatih Erbakan, AKP'ye katılacağı iddialarına yanıt verdi.

İddialara tepki gösteren ve yalanlayan Erbakan, “Bu ülkede vatandaşın ekonomik göstergelerini düzelten tek bir hükümet vardı o hükümetin adı da 54. Erbakan hükümetiydi. Gittiğimiz her yerde vatandaş önümüzü kesip ‘Allah Erbakan hocamızdan razı olsun. Eğer o gelip de o maaş zamlarını yapmasaydı bugün aldığımız bu paranın yarısını alıyor olacaktık.’ diyorlar. Eğer yeniden o maaş zamlarına kavuşmak istiyorsanız, yeniden bolluk ve bereket istiyorsanız, yeniden büyük Türkiye istiyorsanız hep birlikte Yeniden Refah’ta toplanacaksınız diyoruz" ifadesini kullandı.