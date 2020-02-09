AKP'nin üye sayısı azaldı

AKP'nin üye sayısı 50 günde 15 bin 692 kişi azaldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin üye sayılarıyla ilgili verileri 4 Şubat itibariyle güncellendi.

Buna göre AKP'nin üye sayısı 50 günde 15 bin 692 kişi azaldı.

Daha önce 10 milyon 211 bin 596 üyesi bulunan partinin üye sayısı, 10 milyon 195 bin 904 olarak kayıtlara geçti.

Başsavcılığın verilerine göre hiç üyesi bulunmayan siyasi partiler de şu şekilde sıralandı:

“Anadolu Birliği Partisi, AS Parti, Ayyıldız Partisi, Demokratik Genç Parti, Engelsiz Türkiye Partisi, Gelecek Partisi, Genç Anadolu Partisi, İşçi Demokrasi Partisi, Kadın Partisi, Milli Mücadele Partisi, Ötüken Birliği Partisi, Sağduyu Partisi, Sosyalist Emekçiler Partisi, Türk ve Dünya Birliği Partisi ve Yeni Dünya Partisi”