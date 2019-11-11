AKP'nin iBB yalanı ortaya çıktı: Erdoğan'ın oğluna arsa...

AKP kısa süre önce İBB Meclisi'ndeki çoğunluğunu kullanarak KİPTAŞ arazisini yeşil alan ilan etti ve bu alana sosyal konut yapılmasının önüne geçti. Bu adımı atarken 'KİPTAŞ tarihinde hiç arazi satmadı' iddiası dile getirildi. Oysa AKP 31 Mart seçiminden hemen sonra KİPTAŞ'a ait bir araziyi Bilal Erdoğan'ın vakfı TÜGVA'ya, üstelik de oldukça düşük bir fiyata satmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ bir süre önce imar hakkı da olan bazı arazilerini, gelir amaçlı satışa çıkarmıştı. Kurum amacının, dar gelirli aileler için sosyal konut üretme ve duran kentsel dönüşüm projelerine tekrar başlamak olduğunu belirtiyordu. Aynı günlerde İBB AKP Grubu meclisteki çoğunluğunu kullanarak bu arsaları yeşil alan ilan etti.

Bununla da kalınmadı, AKP’liler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu “KİPTAŞ tarihinde hiç arazi satmadı” diyerek eleştirdi.

Ancak KİPTAŞ daha önce de arazi satmıştı, üstelik Erdoğan'ın çocuklarının vakfına.

TÜGVA'YA SATIŞ...

Odatv'nin haberine göre, Eyüp’te bulunan ve mülkiyeti İBB adına kayıtlı olan yapı ruhsatlı bir arsa, KİPTAŞ tarafından 28 milyon değer biçilen 35 daire karşılığında satın alındı.

Çok değil, 2 ay sonra Temmuz 2017’de, KİPTAŞ bu arsa için satış kararı aldı.

Bugünün AKP’li Ümraniye Belediyesi Başkanı İsmet Yıldırım’ın başında bulunduğu o zamanki KİPTAŞ yönetimi, satış yöntemini Genel Müdürlük yetkisine aldı.

Arsanın taliplileri Erdoğan'ın çocuklarının vakıfları KADEM, TÜRGEV ve TÜGVA oldu.

Dönemin KİPTAŞ Genel Müdürlüğü, bu yeni alıcıları görünce hiçbir pazarlık dahi yapmadan uzun vadeli taksitle arsayı TÜGVA’ya sattı. Üstelik arsa devrinin yapıldığı gün 19 Nisan 2019’du.