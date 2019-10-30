AKP'nin 'harekat' değerlendirmesi: Desteğimiz arttı, Millet İttifakı çatladı...

Suriye askeri harekatının siyasi sonuçlarını değerlendiren AKP kurullarının, harekatın Millet İttifakı'nda bir 'çatlak' yarattığı ve partiye desteğin arttığı yorumunda bulunduğu öğrenildi

AKP’nin önceki gün yapılan MKYK ve MYK toplantılarında Suriye askeri harekatıyla bağlantılı olarak Rusya ve ABD ile yapılan mutabakatlar masaya yatırılırken, harekâta destek konusunda partinin yaptırdığı anket sonuçları da üyelerin bilgisine sunuldu.

Cumhuriyet‘ten Emine Kaplan’ın haberine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ankete göre harekâta genel desteğin yüzde 86 olduğunu, CHP tabanından yüzde 68, HDP tabanından yüzde 30 destek geldiğini belirtti.

Harekâtı bitirmediklerini, ara verdiklerini kaydeden Erdoğan, “Verilen sözler tutulmaz, şartlar oluşmazsa devam edeceğiz. Başkalarının o bölgeye ilişkin başka dertleri var. Bizim derdimiz petrol değil, Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve terörün sona erdirilmesi” dedi.

'ÖSO’NUN ÖNDE OLMASI ŞEHİT SAYISINI AZALTTI'

“Suriyeliler niye savaşmıyor” eleştirilerine yanıt veren Erdoğan, “Onlar da vatandaşlarını kurtarmak için canları pahasına mücadele ediyor. Elbette şehidimiz olmasını istemeyiz. Asker şehit sayımız Suriye Milli Ordusu’ndan az. Onların askerlerinin ön saflarında ilerlemesi TSK’nin şehit sayısını düşürüyor” dedi. Mülteciler konusunda sözlerini tutmayan Avrupa ülkelerine karşı “kapıların açılması” kozunun kullanılması gerektiğinin belirtilmesi üzerine Erdoğan, “Merak etmeyin, her şeyin zamanı var, şartların olgunlaşmasını bekliyoruz” karşılığını verdi.

'CHP HESAPLAŞMA SÜRECİNE GİREBİLİR'

Habere göre bazı MKYK üyeleri, Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin anketle ilgili olarak partiye olan desteğin artarken, muhalefet kanadında çatlamalar oluştuğuna dikkat çekerek “CHP, bir hesaplaşma sürecine girebilir. HDP ile olan ilişkilerde tam bir kopuş var. Bugün seçim olsa HDP tabanından CHP’ye oy gitmez. HDP tabanı ‘aldatıldık’ duygusu içinde. Bu ittifakın devam edeceği düşünülüyordu. Millet İttifakı’na HDP oyları da eklemlendiği zaman ciddi bir iktidar alternatifi oluşmuştu. Harekâtla birlikte bu çöktü. CHP içinden gelen açıklamalara bakılırsa iç siyasi huzursuzluk artacak. İYİ Parti’de benzer emareler var. Bu partilerin tabanları milli çıkarlar konusunda çatışma değil mutabakat istiyor” görüşünü dile getirdi.