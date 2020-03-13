AKP'nin derneklerle ilgili yeni adımına 'fişleme' tepkisi

AKP, derneklerin üye bilgilerinin valiliklere verilmesini zorunlu kılan yönetmeliği yasalaştırmaya hazırlanıyor. Ankara Barosu, Mülkiyeliler Birliği ve İnsan Hakları Derneği ise yönetmeliğe karşı dava açtı.

AKP, derneklerin üye sayılarının net olarak bilinmediği, kişilerin bilgileri dışında bazı derneklere üye yapıldığı ve istifa halinde dahi üyelikten çıkarılmadıkları gerekçesiyle dernek üyelerinin kişisel bilgilerinin elektronik ortamda İçişleri Bakanlığı'na bildirilmesini zorunlu hale getiren bir yasal düzenleme yapıyor.

DW Türkçe'den Aslı Işık'ın haberine göre, sivil toplum örgütlerini karar süreçlerine dahil edebilmek için "net üye sayısına ihtiyacımız var" denilirken, tasarı üyelerin nüfus bilgilerinin elektronik ortamda mülki amirliklere 30 gün içinde bildirilmesini zorunlu tutuyor.

FİŞLEME Mİ YAPILIYOR?

"Fişleme" ve "örgütlenme özgürlüğünün engellenmesi" olarak görülen düzenlemeye göre dernekler, altı ay içinde üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını mülki idare amirliğine bildirecek. Yasaya uymayan dernek yöneticileri hakkında 500 TL idari para cezası uygulanacak.

Habere göre Torba Kanun'nda yer alan dernek üyelik bilgilerinin 30 gün içinde mülki idari amirliklere bildirilmesinin öngörüldüğü maddenin gerekçesine ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da yanıt gelmedi.

YÖNETMELİK 2018'DE DEĞİŞTİ

Sivil toplum örgütü olarak faaliyet gösteren derneklerin bir bölümü 2016 Temmuz ayında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde "terör örgütleriyle bağlantılı" oldukları gerekçesiyle kapatıldı. OHAL’in kalkmasının ardından 1 Ekim 2018’de İçişleri Bakanlığı Dernekler Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak, derneklerin üye bilgilerinin en yakın mülki idari amirliklere bildirilmesini zorunlu hale getirdi.

O tarihe kadar sadece dernek yöneticilerinin kimlik bilgilerinin bakanlığa verilmesi zorunlu iken, yasaya taşınmak istenen düzenleme, tüm dernek üyelerinin kimlik bilgilerinin 30 gün içinde bakanlığa verilmesini öngörüyor.

Ankara Barosu, İfade Özgürlüğü Derneği, Mülkiyeliler Birliği ve İnsan Hakları Derneği söz konusu yönetmeliğin Anayasa’nın temel hakları düzenleyen 13. maddesine, örgütlenme ve ifade özgürlüğü ile kişisel verilerin korunması Kanunu’na aykırı olduğu savıyla Danıştay’a dava açtı ve süreç devam ediyor.

CHP, düzenlemenin ilgili maddelerini yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi’ne götürmeye hazırlanıyor.