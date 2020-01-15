AKP'nin 'ayfoncusu' MİT-Suriye görüşmesini yazdı

Hande Fırat, MİT ile Suriye istihbarat yetkililerinin yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin bir yazı kaleme aldı. Fırat yazısında görüşmenin 'siyasi' olmadığını ileri sürerken, görüşmelerin devam etmesinin beklendiğini dile getirdi.

Suriye devlet haber ajansı, 13 Ocak günü Moskova'da Türkiye, Suriye ve Rusya arasında üçlü bir görüşme yapıldığı haberini geçmişti.

Türkiye'yi temsilen MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katıldığının aktarıldığı görüşme yetkililer tarafından doğrulanırken, Hürriyet'ten Hande Fırat, görüşmenin içeriğine ilişkin yazı kaleme aldı.

"Edindiğim bilgiye göre görüşme siyasi değil" iddiasında bulunan Fırat, "Ancak Suriye sahasındaki tüm başlıklar açık ve net konuşuldu. YPG ile mücadele, Türkiye'nin güvenlik öncelikleri Türk heyeti tarafından anlatıldı. İdlib başlığının da özel olarak masada olduğunu söylemeliyim. Ankara kış dönemindeki zorlukları ve bölgede yaşanan dramları da anlatarak, ateşkesin korunmasının önemine dikkat çekti. Peki bundan sonrası? Beklentiler istihbarat başkanları düzeyindeki bu ilk temasın sürmesi yönünde" diye yazdı.

SİYASİ OLMAYAN TOPLANTIDA BAŞKA NELER KONUŞULDU?

Fırat'ın "siyasi" değildi dediği toplantıda Suriye tarafı, Türkiye'yi Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne bağlılık taahhüdünü yerine getirmeye ve topraklarından derhal çekilmeye çağırmıştı.

Görüşmeye ilişkin SANA'nın haberinde, "Ulusal Güvenlik Büro Başkanı Tümgeneral Ali Memlük ile temsil olunan Suriye tarafı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’ın temsil ettiği Türk tarafının, İdlib konusunda 17-9-2018 tarihli Soçi ittifakı gereğince, özellikle de bölgeyi teröristlerden ve silahlardan arındırarak, Halep-Lazkiye ve Halep–Hama yollarını açma bağlamında, yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu" denilmişti.