AKP’linin oteline Erdoğan'ın talimatıyla helikopter pisti: Milyonlar harcanacak

Trabzon Erikbeli Yaylası'nda bir tesisin açılışını yapan Erdoğan'ın helikopter pisti bulunmamasından şikayetçi olması üzerine çalışma başlatıldı. Çevresinde hiçbir işletme olmayan butik otele, devlet kasasından 4 milyon 98 bin TL harcanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz Ağustos ayında açılışını yaptığı AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman'ın oteline helikopter pisti yapılması gerektiğini söylemesi üzerine hazırlıklara başlandı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra Ulaştırma Bakanlığı'nda hummalı bir çalışma başlatıldı. Bir taraftan uygun yer arandı, diğer taraftan teknik dökümanlar hazırlandı. Jet hızıyla şartname bitirildi. 15 Kasım'da ihale için onay verildi.

İhale kanunda deprem, sel gibi olağanüstü durumlar için öngörülen ancak, AKP döneminde sıradan hale gelen istisna "21b-Pazarlık Usulü"yle 19 Kasım'da yapıldı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 236 bin TL olarak belirlenen ihale, özel olarak davet edilenler arasında gizli kapaklı gerçekleştirildi. En yüksek teklif 4 milyon 211 bin TL oldu. İhale, 4 milyon 98 bin TL'ye Aliyazıcıoğlu İnşaat'a verildi.

Böylece, çevresinde başka hiçbir işletme olmayan, sadece 70 odalı otele, devlet kasasından özel helikopter pisti yapılmasının önü açıldı.

Tonya Erikbeli yaylasındaki otelinin açılışını yapan Erdoğan konuşmasında yayladaki otele ulaşmanın "fazla zaman aldığını" söylemiş ve bir helikopter pisti istemişti. Erdoğan şunları söylemişti:

"Otele bol kazançlar diliyorum. Bizler sadece Halk Bankası olarak değil, bakanlıklar olarak da inşallah sizlere elimizden gelen desteği vereceğiz. Burada 2 helikopterin inebileceği yer olsa buraya inerdik. Bu işaret fişeğini de inşallah vermiş olalım. Ulaştırma Bakanımız zaten bu işlerin piri… Bunlar çok çok yüksek yatırımlar değil. Helikopterler inip kalkmaya başlayınca, iş adamları helikopterleriyle buraya gelecek, hafta sonu bir iki gün burada kalacaklar."