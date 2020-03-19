AKP'linin hamamı Roma hamamına karşı!

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Tarihi Roma Hamamı’nın kazı çalışmaları sırasında SİT alanındaki yapılar birer birer yıkılırken, AKP’li İlçe Başkan Bülent Doğan’ın işlettiği tesislere dokunulmadı.

Yozgat'ın Sarıkaya İlçesi'nde 2 bin yıl öncesine dayanan tarihi Roma Hamamları ve kalıntıları yapılan çalışmalar sonucu gün yüzüne çıkarıldı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, SİT alanı içerisindeki birçok bina yıkılırken AKP İlçe Başkanı Bülent Doğan'ın işlettiği tesislere dokunulmadı. Doğan'ın tarihi kalıntılarının yanında hamam, çay bahçesi ve oteli bulunuyor.

AKP'li Başkan Doğan, tesisleri kendisinin işlettiğini ve bu tesislerin SİT alanına girdiğini doğrulayarak, “Oranın mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait. Biz sadece kiracıyız. Kazı yapılan alanda benim işlettiğim bazı tesisler de yıkıldı. Daha sonra kazı yapılan alanın sınırı ayrıldı ve Kültür Turizm Bakanlığı kullanımına verildi. Sınır da bizim tesislerin başladığı yere kadar belirlendi. Benim doğrudan müdahil olduğum bir durum değil. Tasarruf tamamen devletin. Yıkılan yerler arasında benim de işlettiğim diğer tesisler ve idare binamız da mevcut. Ben bu tesisleri 1970'den beri kiracı olarak işletiyorum'' dedi. Sarıkaya'daki tarihi Roma Kaplıca Hamamları, 1950'li yıllarda açık bulunuyordu. İleriki yıllarda buralara moloz dökülerek tarihi yapılar toprağa gömüldü.