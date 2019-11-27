AKP'lilere ücretsiz sağlık hizmetinin kapsamı genişletiliyor

Sağlık giderlerin Meclis tarafından karşılanması için torba teklife 'yönetmelikle düzenleme' maddesi koyan AKP, yönetmeliğin yeterli olmayacağı kaygısı üzerine ilgili yasada değişiklik yapılması üzerinde duruyor. Değişiklikle Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’ın mevcut ve eski üyelerinin de aynı haktan yararlanması planlanıyor.

AKP, Meclis Genel Kurulu'nda gündeme gelen 95 maddelik torba teklifin milletvekilleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların tüm sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin maddeleri üzerinde yeniden çalışma yapıyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, teklifin 51. maddesinde, "mevcut ve eski milletvekilleri ile açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin" sağlık giderlerinin Meclis bütçesinden karşılanmasıyla ilgili yasa maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların, Başkanlık Divanı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüştü. Gerekçe olarak da, Sayıştay’ın “bakmakla yükümlü oldukları” koşulu aranmaksızın milletvekillerinin anne ve babaları ile çocuklarının sağlık giderlerinin Meclis tarafından karşılandığı, bunun yasaya aykırı olduğu saptaması gösterilmişti.

Habere göre, AKP’de, yasada “bakmakla yükümlü oldukları” ibaresi varken yönetmelikle bir düzenleme yapılmasının yeterli olmayacağı görüşleri üzerine, ilgili yasadan bu ibarenin çıkarılması gerektiği üzerinde duruluyor. Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sırasında da bu yönde önerge verilebileceği kaydediliyor.

BAKANDAN FARK İSTENİNCE DÜZENLEMEYE KONULMUŞ

Teklifin bir diğer tartışmalı maddesi ise, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, bu görevde bulunmuş olanlar ile bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının sağlık giderlerinin “TBMM üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde” Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenmesine ilişkin düzenleme.

Haberde yer alan bilgiye göre, düzenlemenin geçen Mayıs ayında özel bir hastanede eşi doğum yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den hastane masraflarının istenmesi üzerine getirildiği öğrenildi. Ancak bunun için yasal bir düzenleme yapılmasına gerek olup olmadığı, uygulamada yorumla bakanların sağlık giderlerinin karşılanıp karşılanamayacağı tartışılıyor. Konunun uygulamada çözülebileceğine kanaat getirilirse maddenin metinden çıkarılabileceği ya da teklifteki başka bir maddeye monte edilebileceği kaydediliyor.

SADECE VEKİLLERİ KAPSAMIYOR

Milletvekillerinin sağlık giderleriyle ilgili yapılacak düzenleme, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay’ın mevcut ve eski üyelerini de etkiliyor. Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş yasalarında, bu kurumların başkanı, başsavcısı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin “TBMM üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde” kendi kurumlarının bütçesinden karşılanması hükmü de yer alıyor.