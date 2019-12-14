AKP’lilerden kondoma tepki

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde prezervatif dağıtması hakkında AKP’li meclis üyeleri tepki gösterdi. CHP'li Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Sağlık Bakanlığı ile yürüttükleri proje kapsamında dağıtım yaptıklarını söyledi.

1 Aralık Dünya AIDS gününde Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Mersin Üniversitesi tarafından Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri (GDTM) için 'İşbirliğini Geliştirme ve Danışmanlık Desteği Çalıştayı' düzenlenmişti.

Mersin Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte alanında uzman isimler konuşmacı olarak katıldı. AIDS ve HIV ile mücadele yöntemlerinin üzerine konuşulduğu çalıştayda, Belediye’nin açtığı standta prezervatif dağıtılmıştı.

'PREZERVATİF, ÖRF VE ADETLERE UYGUN MU?'

Belediye Meclis Toplantısı'ndaysa prezervatif tartışması yaşandı. AKP’li Meclis Üyesi Mehmet Emin Kurt, belediyenin prezervatif dağıtmasını eleştirdi. CHP'li Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Sağlık Bakanlığı ile yürüttükleri proje kapsamında dağıtım yaptıklarını söyledi.

AKP’li Meclis Üyesi Mehmet Emin Kurt, "Sağlık Daire Başkanlığımız sağ olsun gitti, Mersin Üniversitesi'nin içinde prezervatif dağıttı. Bu bizim toplumumuzun örf ve adetlerine uygun mudur?" dedi.

Belediye Başkanı Vahap Seçer de, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları projenin ardından prezervatifleri dağıttıklarını söyledi.

Bunun üzerine Sağlık Daire Başkanı Dr. Hülya Atila, proje hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Projeyi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yürüttüğünü belirten Atila, şunları söyledi:

"HIV, AIDS alanında Mersin Üniversitesi, Birleşmiş Milletler ve özellikle de Sağlık Bakanlığı bizimle işbirliği protokolü yaptı. Burada kullanılan tüm materyaller belediye dışında bize hibe olarak geldi."

Dr. Hülya Atila'nın bilgilendirmesinin ardından bir kez daha söz alan Başkan Seçer, "Bundan sonra protokol yapmayız. Sağlık Bakanlığı gelir standı kendi kurar. Arkadaşlarımız söylenecek sözleri o zaman söyler. Bizi de kurtarın bu işten. Cahil insanlar bize her şeyi söylüyor. Ama siz meclis üyesisiniz, araştırın da gelin" dedi.