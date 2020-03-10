AKP'liler birbirine girdi: Haddini bil!

AKP’de ilçe kongreleri devam ederken ilginç bir tartışma yaşandı.

AKP eski milletvekili Mehmet Metiner yaptığı açıklamada ‘'AK Parti'mize uyarımdır…Kendi ilçesinde seçim kaybeden, ihanetiyle seçim kaybettiren teşkilat başkanları milletvekilleri istiyor diye yerinde tutulursa… Ömer'leri bulmaktan vazgeçip ihanetçileri ve davayla alakasızları ödüllendirirsek… Hasbileri kaybederiz, biline” dedi.

YANLIŞ ZİHNİYET

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Metiner'in paylaşımına “İçeriden' AK Parti'yi eleştirmek konforlu bir alan. Somut delil sunmadan ve belagatla, her türlü eleştiriyi yöneltebiliyorsun. Ne de olsa cevap veren olmuyor. Gelecekte ‘biz demiştik' diyebilmeyi umutla bekleyen bu yanlış zihniyetin partimize hiçbir katkısı yoktur” cevabını verdi.

Metiner, bu sözlere sert çıktı ve şunları söyledi; "Haddini bil Hamza Dağ. İçeride gemiyi delenlerden olmadığımız gibi dışarı kaçıp ihanet edenlerden de olmadık. Kimin konforlu alanlarda nasıl kibir satarak partiye zarar verdiğini de biliriz. Biz kefenimiz boynumuzda mücadeleye devam ediyoruz. Yanlış zihniyet arıyorsan aynaya bak."

Metiner daha sonra bu cevabı verdiği için üzgün olduğunu belirterek, “Kripto unsurları ve pusuya yatmış başka hainleri sevindirmemek adına bu konuyu kapatıyorum. Takdir Reis'indir” dedi.