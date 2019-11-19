AKP'li yönetici kumarhanede görüntülendi

AKP Teşkilat Başkan Yardımcısı olan eski Muğla milletvekili Nihat Öztürk'ün kumarhanede çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı. Öztürk, 'Ekrana bakıyordum' dedi.

AKP Teşkilat Başkan Yardımcısı eski milletvekili Nihat Öztürk, kumarhanede görüntülendi.

Odatv'nin haberine göre, Nihat Öztürk, Karadeniz gezisi sırasında Gürcistan’a geçti ve Batum kentindeki bir kumarhanede görüntüler çekildi.

Videonun 28’inci saniyesinde AKP’li Nihat Öztürk’ün yanına gelen kişinin de, AKP’li Ozan Balcı olduğu ileri sürüldü. Nihat Öztürk’ün AKP Muğla il Başkanlığı döneminde, Ozan Balcı da Öztürk’ün yardımcılığını yapıyordu.

“Bu parti içi muhalefetin bana hazırladığı bir kumpastır. Bu klasik bir FETÖ taktiğidir. Geçen yıl gerçekleşen bu olayın videosu bizleri ve partimizi yıpratmak için genel merkeze de gönderilmişti" diyen Öztürk, "AK Parti'yi yıpratmak isteyen FETÖ'cü zihniyet bir kez daha hortlamıştır. İnsanların yatak odalarına kadar girerek görüntülerini çekip servis eden zihniyet bu gün Batum'da ortaya çıkmıştır" ifadesini kullandı.

Öztürk, kumarhanede makine başındaki görüntülerini ise "kahve içmeye davet edildiğimizde makine başında olan biri yer verdi. Kahve içmek için oraya oturdum. Orada oyun oynamıyor ekrana bakıyorum" şeklinde açıkladı.