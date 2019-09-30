AKP'li vekilin evindeki şüpheli ölümünde savcılık hedef şaşırtıyor: Fuhuş suçlaması

Şüpheli ölümü araştırması gereken savcılık, bunun yerine tanık Leyla Niyazova’ya “Siz Nadira Kadirova’yı fuhuşa mı götürüp getiriyormuşsunuz?” diye sordu, maktul Kadirova ile tanığı fuhuş yapmakla suçladı.

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde silahla intihar ettiği iddia edilen Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin soruşturmada onunla son konuşan arkadaşı tanık olarak dinlendi.

Şüpheli ölümü araştırması gereken savcılık, bunun yerine tanık Leyla Niyazova’ya “Siz Nadira Kadirova’yı fuhuşa mı götürüp getiriyormuşsunuz” diye sordu, ölen Kadirova ile tanığı fuhuş yapmakla suçladı. Bu iddiaya tepki gösteren Niyazova, böyle bir şey olmadığını kaydetti. Niyazova, Kadirova’nın kendisiyle yaptığı son görüşmesinde Şirin Ünal’ın arkadan gelerek sarılması olayını anlattı. Savcılığın, tanığa “Hangi gazeteciler ile konuştunuz?” şeklinde sorması da dikkat çekti.

'NADİRA’YI FUHUŞA GÖTÜRÜYORMUŞSUNUZ'

Cumhuriyet‘ten Alican Uludağ’ın haberine göre, ifade sırasında savcı, tanığa skandal bir soru yöneltti. Savcılık, “Siz Nadira Kadirova’yı fuhuşa götürüp getiriyormuşsunuz” şeklinde bir soru sordu. Leyla Niyazova, soru üzerine “Benim Nadire’yi fuhuşa teşvik ettiğim ya da fuhuş yapmasını kolaylaştırdığım iddiaları doğru değildir. Geçimimi Laleli’den aldığım tekstil ürünlerini Özbekistan’a göndererek sağlarım. Buna ilişkin kargo gönderim fişlerimi de gerekirse dosyaya sunabilirim. Nadire benim evimde hiç kalmadı” diye konuştu. Nadire ile bir ara küsüp barıştığının doğru olduğunu belirten Niyazova, “Fakat bunun sebebi onun fuhuşa sevk ettiğim iddiası değildir. Çünkü böyle bir olay kesinlikle olmamıştır” ifadesini kullandı.

POLİS İKNA ETTİ

Tanık olarak dinlenen Nigar Abdurrahmanova da ifadesinde “Polisler ‘hiçbir şey kesin değil. Bu işin sonunda vebal vardır’ tarzında şeyler söyledi. Hatta ben dosyayı alıp inceleyeyim, siz yine ifade verebilirsiniz dedi. Muhammed Ali de (Nadira’nın ağabeyi) doğrudur, bu işte vebal var diyerek ikna oldu ve ifade vermekten vazgeçtik” dedi.