AKP'li vekilden Menzil tarikatı hamlesi: İsmi değiştiriyorlar

Menzil tarikatına ait Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi’nin ismi AKP'li vekilin teklifiyle 'İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi' olarak değiştiriliyor.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerine devam edilen 38 maddelik torba kanun teklifini eleştirdi.

Düzenlemede Menzil tarikatına bağlı Hacegan Vakfı bünyesindeki Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi’nin adının “İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi” olarak değiştirilmesine ilişkin bir maddenin yer aldığını söyleyen Tanal, bunun Menzil tarikatının algı ve imaj değiştirme stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

Tanal, “Mayıs 2018’te Meclis’ten geçen düzenlemeyle İstanbul’da ‘Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi’ adıyla bir vakıf üniversitesi kurulduğunda, ‘Tarikat üniversitesi açılıyor’, ‘Türkiye’nin ilk tarikat üniversitesini Menzilciler açıyor’, ‘Menzilciler için üniversite yasası’ başlıklı haberler eşliğinde kamuoyunda bir tartışma başlamıştı. ‘Semerkand’ isminin Menzil tarikatıyla özdeş hale geldiğini hepimiz biliyoruz. Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi’nin toplumda ‘Tarikat üniversitesi’ olarak anılması, isim değişikliğine gidilmesi kararının alınmasında etkili oldu. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ismiyle yeni bir kimliğe bürünerek yüksek öğretim alanında yer edinmeye çalışacaklar. Bunu sıradan bir üniversite ismi değişikliği olarak görmemek lazım. Anlaşılan Menzil tarikatı, imajını düzeltmek için isim değişikliğine gidiyor. Bundan sonra ‘Semerkand’ yerine başka isimler altında karşımıza çıkacaklar. Algı ve imaj operasyonuna kurdukları üniversiteyle başladılar” ifadesini kullandı.