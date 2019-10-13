AKP'li vekilden 'Hevin Halef' tepkisi: Yerde yatan bir sivilin infaz edilmesi korkunçtur

AKP'li vekil Mustafa Yeneroğlu, Yeni Şafak gazetesinin 'Suriye’nin Geleceği Partisi Genel Sekreteri Hevin Halef, düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi' haberine tepki gösterdi.

Suriye’nin Geleceği Partisi Genel Sekreteri Hevin Halef'in öldürülmesine ilişkin Yeni Şafak'ta yer alan habere AKP'li vekil Mustafa Yeneroğlu'ndan tepki geldi.

Yeneroğlu, "Yerde yatan bir sivilin infaz edilmesi korkunçtur. Bunun başarılı bir operasyon olarak takdim edilmesi bir vahşettir. Birde alakasız biçimde ordumuza mal edilmesi ayrı bir rezalettir. Bu vahşeti gerçekleştiren gruplar mehmetçikle alakası olmayan barbarlardır. Şiddetle kınıyorum" dedi.

Yerde yatan bir sivilin infaz edilmesi korkunçtur. Bunun başarılı bir operasyon olarak takdim edilmesi bir vahşettir. Birde alakasız biçimde ordumuza mal edilmesi ayrı bir rezalettir. Bu vahşeti gerçekleştiren gruplar mehmetçikle alakası olmayan barbarlardır. Şiddetle kınıyorum. https://t.co/hLR0w1AdHI — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) October 13, 2019

Yeni Şafak'ın söz konusu haberinde şu ifadeler yer aldı: