AKP'li vekilden devlet hastanesinde yolsuzluk: Çalışmayan cihaz için 1,9 milyon fatura

Kilis Devlet Hastanesi'nde çalışmayan MR cihazını çalışmış gibi gösterilip 1,9 Milyon TL fatura kesildiği ortaya çıktı.

Kilis Devlet Hastanesi'nde çalışmayan MR cihazı üzerinden vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Kilis Devlet Hastanesi Müdür yardımcılarının eşlerinin de hayali fatura kesen firmanın çalışanı olduğu tespit edildi. O dönem hastanenin Başhekimi olan ismin de şimdi AKP milletvekili olduğu öğrenildi.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, hastanede yaşanan yolsuzlukların müfettiş raporu sonucu tespit edildiğini açıkladı.

Ağırel, "Hazırlanan raporun 13. sayfasında; MR cihazının arızalı olmasına rağmen çekim yapılmadan çekim yapılmış gösterildiği, firmaya bu yönde ödemeler yapıldığı tespit ediliyor" derken, yazısında konuya ilişkin şu bilgilere yer verdi:

Raporun eklerinde MR cihazının arızalı olduğu dönemlere ait tutanaklar mevcut olmasına rağmen idarenin bu raporları yok sayarak MR cihazı çalışıyormuş gibi göstermelerini ne gariptir ki otomasyon sistemine bağlanıyor!

Müfettiş S.Ş.'nin yaptığı incelemede, Gama-Gazi firmasına yapılan fazla ödemelerin tahsil edilmesi isteniyor. Valilik tarafından görevlendirilen muhakkikler ise çalışmayan MR cihazı ile sanki çalışıyormuş gibi ne kadar para tahsil edildiğini tespit ediyor…

Rakam tam tamına 1 milyon 900 bin TL!

Gama Gazi firmasının bir de kimya firması var. Kilis Devlet Hastanesi müdür yardımcılarının eşleri de bu yolsuzluk yapılırken bu firmada çalışanmış.

Nasıl yani diyorsunuz değil mi?

Mesela Müdür Yardımcısı S. Sarıgöz'ün eşi G. Sarıgöz, A. Çelebi'nin eşi F. Çelebi, K. Demir'in eşi Y. Demir…

Dahası soruşturma başladıktan sonra istifa eden Müdür Yardımcısı K. Demir'in yine Gazi firmasına ait Özel Adıyaman Park Hospital'de hastane müdürü olarak çalışmasına ne dersiniz?

Ne doktorlar hakkında ne de firma hakkında bir suç duyurusu yapılmamış. Bahse konu doktorların FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilmiş hatta doktorlardan bir tanesi de şu anda FETÖ'den cezaevinde.

Üstüne üstlük hakkında iltisak tespiti yapılan doktorlar ise halen Kilis Devlet Hastanesi'nde çalışıyor.

Hakkında dava açılan tek kişi N.G. de halen çalışıyor. Daha ilgincini söyleyeyim. N.G.'nin avukatı da Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut.

Gazi Gama'nın ortaklarının da FETÖ güdümünde faaliyet gösteren ve KHK ile kapatılan dernek üyelikleri olduğu tespit edilmiş. 4734 sayılı kanuna göre bu suç. Buna rağmen firma halen ihale almaya devam ediyor. Kilis Devlet Hastanesi'nde bu yolsuzluklar yapılıyor iken dönemin başhekimi Kilis AKP Milletvekili Fuat Karakuş'tur.

Hatta…

Öyle ki, bu firma 2020 yılında 30 ay süre ile görüntüleme hizmet alımı ihalelerini alıyor. Kilis satın almadan sorumlu müdür yardımcısı olayların yaşandığı anda imzası bulunan Dr. E.Ö! AKP Kilis Kadın Kolları başkanı'nın eşi.