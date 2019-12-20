AKP'li vekil 15 keçi kestirip Meclis'e uçakla büryan kebabı getirdi

AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis'te 15 keçi kestirerek büryan kebabı hazırlattı, uçakla Ankara'ya getirtip vekillere yedirdi.

AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in, Bitlis’te 15 keçi kestirerek hazırlattığı kebapları, özel uçakla Ankara’ya getirdiği ortaya çıktı.

üHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, köşesinde gündeme getirdiği olayı şöyle aktardı:

"Meclis’te bütçe görüşmeleri devam ederken, milletvekillerinin seçim bölgelerinden ikramlarını zaman zaman paylaşıyorum.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de milletvekillerine Bitlis’in meşhur büryan kebabından ikram etti. Vahit Kiler, büryan kebabını Bitlis’te hazırlatıp uçakla Ankara’ya getirtti. Saray mutfağından günümüze kadar gelen büryan kebabı, Bitlis’te keçi etinden yapılıyor. Bunun için Bitlis’te 15 keçi kesildi. Keçi eti 1 gün soğukta bekletildi. Büryan ustaları tarafından kızgın kuyularda pişirildi. Sonra onlar paketlenip uçakla Ankara’ya getirildi. Ama iş yine bitmedi. Büryan kebabı Meclis lokantasındaki buharlı fırında ısıtıldıktan sonra servis edildi. Bitlis’le Siirt arasında rekabet konusu olduğu için o işe girmeyelim ama Bitlisli ustalar tarafından pişirilen büryan kebabı milletvekillerinden tam not aldı."