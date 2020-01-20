AKP’li ve MHP’li başkanlar arasında kavga: Yaralılar var

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesine bağlı MHP'li Tüysüz Belediye Başkanı ile AKP Belde Başkanı arasında hayvan otlatma kavgası çıktı, 4 kişi yaralandı.

MHP’li Osmaniye Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan ile AKP Belde Başkanı Medet Derelioğlu arasında merada hayvan otlatma yüzünden kavga yaşandı.

Kavga sonrası AKP’li Belde Başkanı ve beraberindekiler Osmaniye Devlet Hastanesine darp raporu almaya gitti.

Ardından aynı hastaneye Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan ve yanındakiler de rapor almaya gidince iki grup arasında yeniden kavga çıktı.

Polisin ve çevredekilerin araya girmesiyle bitirilen kavga sonrası 2 başkanla birlikte henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.