AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı’ndan Ahsen Unakıtan’a: Kaçak kata izin veremeyiz, daire en az 2 milyon dolar eder

AKP'nin ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Küçükçamlıca'daki villasının çatısı, AKP'li Üsküdar Belediyesi tarafından kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle yıkılmıştı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuyla ilgili açıklama yaptı.

Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın eşi Ahsen Unakıtan’ın İstanbul Küçükçamlıca’daki evinin çatısının yıkılmasına yönelik tartışmalar devam ediyor.

AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ahsen Unakıtan’ın çatı tadilatı için izin almasına karşın kaçak kat çıktığını iddia etti. Türkmen, “Biz Üsküdar’ın arka mahallelerinde ekonomik sıkıntısı olan gariban vatandaşımızın bile çatısını bir sıra tuğla yükseltmesine müsaade etmezken Çamlıca’nın tepesinde bir kata asla müsaade edemeyiz. Adalar manzaralı en az 2 milyon dolarlık bir daire eder ki bunun hesabını veremeyiz” dedi.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre, Türkmen, “Bir baktık kaçak kat. Söz konusu inşaat hakkında şikâyetler aldık. Rica ettik Ahsen Hanım’dan. ‘Yapma Ahsen Hanım. Üzmeyelim sizi. Siz yıkın burayı’ dedik. ‘Olmaz, tek ben mi yanlış yapıyorum’ gibi cevaplar verdi” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ahsen Unakıtan’ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasını yalanlamıştı.