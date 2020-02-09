AKP'li Özhaseki, Türel ve Yılmaz trafik kazası geçirdi

Antalya'da AKP'li Mehmet Özhaseki, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel ve eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz araba kazası sonucu yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada AKP'li Mehmet Özhaseki ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yaralandı.

Kaza, akşam 7 sularında Serik ilçe merkezinden geçen D400 Karayolu'nun DSİ mevkisinde meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Türel ve Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği belirtilirken, Mehmet Özhaseki’ye müdahalede bulunulduğu aktarıldı.