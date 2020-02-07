AKP'li meclis üyesinin 'Alevi' açıklamasına tepki: Yuh size

Çorum AKP Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Meryem Demir, Gıda Bankası’ndan yapılan yardımları örnek göstererek, 'Alevi vatandaşlarımız veya bize oy vermeyenlere de yardım yapılıyor' dedi, bu sözlere 'Sanki sadaka veriyorsunuz' tepkisi geldi.

Çorum AKP Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Meryem Demir, Gıda Bankası’ndan yapılan yardımları örnek göstererek, “Alevi vatandaşlarımız veya bize oy vermeyenlere de yardım yapılıyor” şeklindeki sözü Meclis’te gerginliğe neden oldu.

Cumhuriyet'ten Seyfettin Mete'nin haberine göre, CHP’li üyeler Meryem Demir’e sert tepki göstererek, verilen örnekte bile mezhepsel farklılıkların kullanılmasını doğru bulmadıklarını söylediler.

CHP Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, “Sanki sadaka veriyorsunuz” diyerek Demir’e tepki gösterdi.

Yılmaz, tepkisini şöyle sürdürdü; “Yuh size. Bağımsız komisyon kuralım MHP’li CHP li, AKP’li temsilciler olsun. İşi layıkı ile yapalım. Sanki sadaka veriyorsunuz. İkide bir Alevi diyorsunuz. Belediye 294 bin yurttaşın belediyesi. Kimin ihtiyacı varsa sünnisi Alevisi lazı Çerkez'i Kürdü tabiki yardım alacak. Siz Meclis'te Alevi de yardım alıyor diyorsunuz. Belediye başkanı mahalle toplantısında 'İşe Alevi de aldık' diyor. Demek ki siz belediyeden yardım alanların kaçı Alevi, kaçı Sünni biliyorsunuz. Demek ki insanları ayırıyorsunuz” dedi.