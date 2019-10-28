AKP’li meclis üyesi sahte tapu hazırladı, 10 katlı apartman dikti!

AKP'li Kocasinan Belediye Meclis üyesi Ekrem Şahin, sahte tapuyla 10 katlı bina dikti. Başkasına ait tapuda sahtecilik yapan Şahin hakkında suç duyursunda bulunuldu.

Kayseri'de AKP'li Kocasinan Belediye Meclis üyesi ve EGS Beton ve Yenişehir Konu Yapı Kooperatifi Başkanı Ekrem Şahin, ‘sahte tapu' ile 10 katlı bina dikti. ‘Sülün Osman' vakasına benzeyen olay için yerel gazeteler ‘böyle skandal görülmedi' manşeti attı.

Deniz Postası gazetesinin haberine göre, Şahin, Sümer Mahallesi'ndeki 4140/2 parsel numaralı kooperatif arsasının hissedarı olan Gülkız Sönmez'den hisseyi almak istedi ancak alamadı. Kadın yurtdışında hayatını kaybedince Şahin bilgisayarında hisseli sahte bir tapu hazırlayıp, Sönmez'i sildi. Ve hisseli tapuyu tam tapu yazarak, metrekaresini değiştirip AKP'li Kocasinan Belediyesi'ne gitti.

Buranın kendine ait olduğunu söyleyip, inşaat ruhsatı çıkardı. Şahin ardından başkasına ait arsaya 10 katlı bina dikti. Hayatını kaybeden kadının yakınları ise arsaya geldiklerinde dev binayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hemen şikayetçi olan Sönmez'in yakınlarına, belediye yetkilileri sahte tapuyu gösterip, isminin orada olmadığını ifade etti. Vatandaşlar daha sonra tapuya gidip hisselerini görünce, “Belediye bunu nasıl görmez” diyerek Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu.