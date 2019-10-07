AKP'li Kurtulmuş: Nihayetinde savaşa giriyoruz

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyon için ‘Nihayetinde bir savaşa giriyoruz. Buradan terör örgütlerinin temizleneceği, sınırları belli olsa da bir savaşla karşı karşıyayız ve inşallah bu savaşı biz kazanacağız’ dedi

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suriye’nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon için “Nihayetinde savaşa giriyoruz. Buradan terör örgütlerinin temizleneceği, sınırları belli olsa da bir savaşla karşı karşıyayız ve Allah’ın izniyle inşallah bu savaşı biz kazanacağız” dedi.

Habertürk televizyonunda katıldığı programda konuşan Kurtulmuş, Türkiye’nin niyetinin açık olduğunu ve işgal niyetinde olmadığını öne sürdü.

“Suriye’deki hiçbir etnik grup lehine, diğerinin aleyhine varlık göstermeyeceğiz” diyen Kurtulmuş, hedefin AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda söylediği 30 kilometrelik bölümün güvenli bölge haline getirilerek Suriyeli sığınmacıların dönmesinin sağlanması olduğunu savundu.

Kurtulmuş, “Nihayetinde bir savaşa giriyoruz. Buradan terör örgütlerinin temizleneceği, sınırları belli olsa da bir savaşla karşı karşıyayız ve Allah’ın izniyle inşallah bu savaşı biz kazanacağız” diye konuştu.

“ABD nihayetinde Ortadoğu’da en istikrarlı, demokrasisi, 82 milyon nüfusu olan müttefiği Türkiye ile mi işbirliği yapacak, yoksa 5-10 bin miltanı olan PYD ile mi yapacak?” diyen Kurtulmuş, ABD Başkanı Trump’ın direktifinden sonra bundan geri adım atılmayacağını düşündüğünü söyledi.

