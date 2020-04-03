AKP’li IBAN Avrupa’da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de başlattığı IBAN çalışması, Diyanet İşleri Türk İslam Birlikleri tarafından 'camiler' için Avrupa'da başlatıldı.

İslamcılar bir yardım kampanyası da Avrupa’da başlattı. Yardımı başlatan Diyanet İşleri Türk İslam Birlikleri (DİTİB). Kampanyanın mottosu ‘Şimdi Camilerimize Destek Çıkma Zamanı…’ Avrupa’da yaklaşık 900 caminin bağlı bulunduğu DİTİB, bu kampanyayla Almanya’da inşaatı devam eden ve ağır borç yükü altında bulunan camileri kurtarmayı hedefliyor.

DİTİB 12 Eylül Cuntasının girişimiyle Avrupa’daki göçmen Türk vatandaşlarının “yıkıcı ve bölücü” akımlara karşı korumak ve halkı cami çatısı altında toplamak için kuruldu. Kuruluşunda Genelkurmay Genel Sekreterliğine bağlı psikolojik harp aygıtı Toplumla İlişkiler Başkanlığı’nın (TİB) payı var. Hatta DİTİB in TİB’inin bu bağlantıdan kaynaklandığı da iddia ediliyor. Bir psikolojik harp enstürmanı olarak geliştirilen DİTİB önce Avrupa Milli Görüş’ün sonra da AKP’nin denetimine geçti. Yakın zamanda Almanya istihbarat teşkilatı DİTİB’e bağlı imamların AKP lehine casusluk yaptığını iddia etmiş, bu iddia doğrultusunda bir de dava açılmıştı.

Başlatılan kampanyaya destek verilmesini isteyen DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, “Almanya’da orta ve büyük ölçekte inşaatı devam eden 50’yi aşkın cami ve bunun iki üç katı sayıda caminin ağır borç ve kredi yükü bulunuyor. Bu ağır çarkın yükü şimdiye kadar cuma günleri düzenlenen sergiler ve kermes gibi etkinliklerden elde edilen bağışlarla karşılandı. Sadece bu etkinliklere camilerin inşaatını tamamlamak ve borçları ödemek mümkün değil. Mabetler, varlıklarını dünyanın her yerinde inananların hamiyeti ve sorumluluğu altında sürdürür. Camilerimizin desteklenmesi ve sürecin olumsuz tesirlerinden korunması yönünde bir kampanyanın başlatılmasının uygun olacağı mülahaza edilmiştir” dedi.

Türkmen açıklamasının ardından yardım yapmak isteyenlerle bir IBAN numarası da paylaştı.