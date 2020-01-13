AKP’li Göksel Gümüşdağ İBB'de başkanvekilliğini bırakıyor

Aynı zamanda Başakşehir futbol kulübü başkanı olan AKP’li Göksel Gümüşdağ, İBB Meclisi’ndeki 1. Başkanvekilliği görevini bıraktığını açıkladı.

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı AKP’li Göksel Gümüşdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’ndeki 1. Başkanvekilliği görevinden 17 Ocak tarihi itibariyle ayrılacağını açıkladı.

Saraçhane’de yapılan İBB Meclisi’nin Ocak ayı toplantısında konuşan Gümüşdağ "Başakşehir Futbol Kulübüne olan tutkumu biliyorsunuz. Zaman zaman dört ayrı görev yapmak nasip oldu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanvekilliği ve fabrika... Bana anlayış gösteren eşime ve kızıma da bu konuda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da bu zamana kadar verdiği destek ve güveninden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra meclis üyesi sıfatıyla aranızda olacağım” dedi.

Toplantıda Gümüşdağ’dan sonra söz alan AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı, Gümüşdağ’a “yaptığı hizmetler dolayısıyla” teşekkür etti. Gümüşdağ’ın yerine Meclis 1. Başkanvekilliğine getirilecek isim için İBB Şubat ayı toplantısında seçim yapılması bekleniyor.

