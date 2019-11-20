AKP'li firari Metro Holding patronundan tepki çeken santrale destek: 'Komünist kafalı' değilmiş...

22 yıl önce işlenen bir cinayetle ilgili yargılandığı davada ‘cinayetin azmettiricisi’ olarak aldığı müebbet hapis cezası onandığı için yurt dışına kaçan Metro Holding'in firari patronu Galip Öztürk, Samsun'da yurttaşların miting düzenleyerek karşı çıktığı Biyokütle Enerji Santrali ile ilgili 'Ben komünist kafalı bir adam değilim. Yatırıma karşı çıkmak ya cehalettendir ya da hainliktendir' dedi. AKP'ye verdiği desteklerin ardından giderek zenginleşen Öztürk, kadın düşmanlığıyla, emek hırsızlığıyla da pek çok kez gündeme gelmişti.

Yolculara yönelik cinsel istismar, şiddet ve ölümlü trafik kazalarıyla adı anılan Metro Holding'in firari patronu Galip Öztürk, Samsun’un Çarşamba ilçesinde yapılacak olan ve tartışma yaratan Biyokütle Enerji Santrali ile ilgili “Ben komünist kafalı bir adam değilim. Yatırıma karşı çıkmak ya cehalettendir ya da hainliktendir” dedi.

AKP'ye verdiği desteklerle gündemden düşmeyen Galip Öztürk, Samsun Gazetesi'nde yer alan habere göre yaptığı açıklamada "Bazı kişilerin kendisinin biyokütle enerji santraline karşıymış gibi izlenim yıpratmaya çalıştığını" belirterek, memleketin işe ve aşa ihtiyacı olduğunu, enerji açığının mutlaka kapatılması gerektiğini söyledi. Tesisin Samsun'da açılmasından mutluluk duyacağını belirten Öztürk, “Çarşamba’nın Eğerceli Mahallesi’nde yapılacak biyokütle enerji santraline karşı çıkmam bu anlamda mümkün değildir. Yatırıma karşı çıkmak ya cehalettendir ya da ihanettendir. Ben komünist kafalı bir adam değilim. Yatırıma asla karşı çıkmam. Hele bu yatırım benim şehrimde ise, o asla olmaz” diye konuştu.

1980’li yıllarda İstanbul’da Topkapı Otogarı’nda çay ocağı işletmeciliğinden başlayan ve "güçlü sermaye" yolunda hızla ilerleyen Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'ün AKP'li yıllardaki yükselişi tesadüf değil. Öztürk'ün yolu, pek çok kirli ilişkiler, uyuşturucu ve çek-senet mafyalığı ve suç örgütü kurmaktan geçiyor.

'MÜLTECİLERİ TAŞIRIZ'

AKP'ye verdiği desteklerin ardından giderek zenginleşen Öztürk, 2017'deki referandum öncesinde "evet" propagandası yapmış, oy pusulasını yayımlamış, "evet" diyenleri bedava taşıyacağını duyurmuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB'nin Türkiye'ye vermeyi taahhüt ettiği 3 milyar avroluk ödemenin gelmediğini söyleyip, "Kusura bakmayın alnımızda enayi yazmıyor. Edirne'den insanları otobüslere bindirdik geri çevirdik. Bu bir olur, iki olur. Kapıları açarız hadi hayırlı yolculuklar deriz" sözleri ardından Twitter hesabından "Reis emretsin binlerce otobüsümle mültecileri Sınıra taşımaya Metro ve otobüs sektörü olarak hazırız" yazmıştı.

Öztürk, kadın düşmanlığıyla, emek hırsızlığıyla da pek çok kez gündeme gelmişti. Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde oturan ve 2 aylık hamile olan 26 yaşındaki Özbekistan uyruklu Olesya Kalyujina'nın Metro Turizm'de muavinin saldırısına uğramasının ardından Öztürk olayın yalan olduğunu ileri sürmüş, haberi hazırlayan gazetecileri “vatan haini” ilan etmişti.

MÜEBBET CEZASI ONANDI, FİRAR ETTİ

Defalarca kez çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve kasten adam öldürmek gibi suçlarından yargılanmasına rağmen her seferinde beraat etmeyi başaran Öztürk'ün 22 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yargılandığı davada "cinayetin azmettiricisi" iddiasıyla müebbet hapis cezası alarak cezasının onanmasının ardından yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Müebbet cezası olan bir ismin yurtdışına çıkışına nasıl izin verildiği tartışmalar sürerken, Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gürcistan’da olduğunu açıklamıştı. Gürcistan’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanan Öztürk, AKP’nin seçim sloganını kullanmıştı.

'PARA BABALARI SUSSUN'

Öte yandan Eğercili köyünde halkın tepkisine rağmen inşaat çalışmaları süren Oltan ve Köleoğlu Biyokütle Elektrik Santrali hakkında Samsun 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Santrale karşı 23 Ekim'de eylem yapan halk meydanı doldurmuş, "Para babaları sussun, Çarşamba halkı konuşsun" dövizleri taşınmıştı.