AKP'li eski belediye başkanı ve eşine 5'er yıl hapis cezası

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Beldesi’nin AKP'li eski belediye başkanı Selçuk Mutlu ve eşi Selda Seven Mutlu, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'görevi kötüye kullanma' suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Beldesi’nin AKP'li eski belediye başkanı Selçuk Mutlu ve inşaat mühendisi eşi Selda Seven Mutlu, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada görevi kötüye kullanma suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada "icbar suretiyle irtikap" (görevi kötüye kullanma) suçundan 10’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanan AKP’li eski Güzelyalı Beldesi (Mahallesi) Belediye Başkanı Selçuk Mutlu ve inşaat mühendisi eşi Selda Seven Mutlu’nun yargılandığı davada karar çıktı. Karı koca 5’er yıl hapse mahkum edildi.

Müteahhit İsmail Turan, eski başkan Selçuk Mutlu'nun belediye başkanı olduğu dönemde yaşadığı itilafı yargıya taşımıştı. Turan, Selçuk Mutlu ile eşi Selda Seven Mutlu hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne "icbar suretiyle irtikap" davası açmıştı.

BERAAT ETMİŞLERDİ YARGITAY BOZDU

Görülen duruşma sonucunda Mutlu çifti beraat etmişti. Turan'ın Yargıtay'a itirazının ardından yeniden yapılan yargılamada 50 sayfa savunma veren çifte, mahkeme 5'er yıl hapis cezası verdi. Selçuk ve Selda Mutlu’nun karara itiraz edeceği öğrenildi.

DAHA ÖNCE FEN İŞLERİ MÜDÜRÜYDÜ

Mahkeme süreci devam ederken Selçuk Mutlu'nun görev süresinin sonunda yüklü bir malvarlığına sahip olduğu ve bunu tamamen konumunu kullanarak elde ettiği iddiaları gündeme gelmişti.

Mutlu'nun belediye başkanı seçilmeden önce belediyede fen işleri müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre eski başkan Selçuk Mutlu ile eşine ait şirketlerin 280 bin metrekare arsa, konut ve araziye sahip olduklarına dair tapu kayıtları mahkemeye sunulmuştu. Müteahhit İsmail Turan, kendisinden talep edilen parayı vermediği için Güzelyalı Belediyesi sınırlarındaki arsasının bir anda belediye meclisi kararıyla plan tadilatı yapılarak vasfının değiştirildiğini öne sürmüştü.

CEZALAR ERTELENDİ

Müteahhit İsmail Turan tarafından 2010 yılında Mutlu çiftine 2013 yılında da dava açılmış, Selçuk Mutlu 1 yıl 10 ay 15 gün, eşi Selda Seven Mutlu ise 7 ay 15 gün ceza almıştı. Mahkeme, sanıklar daha önce 3 ayı aşan bir hapis cezası almadıkları için kararın uygulanmasını ertelemişti.

İCBAR SURETİYLE İRTİKAP SUÇU NEDİR?

Suç "Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, icbarın varlığı kabul edilir” olarak tanımlanmıştır.

SELÇUK MUTLU KİMDİR?

1975 yılında Artvin doğdu. 1995 yılında Balıkesir Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2004 yılındaki yerel seçimlerde daha önce Kontrol Mühendisliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yaptığı Güzelyalı Belediyesi’ne AKP’den Belediye Başkanı olarak seçildi.